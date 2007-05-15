Приватбанк покупает грузинский ТаоБанк

КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск, Украина) подписал предварительное соглашение о покупке 75% акций грузинского АО «ТаоБанк».

Об этом УНИАН сообщили в «ПриватБанке» со ссылкой на председателя правления банка Александра ДУБИЛЕТА.

«Сегодня руководителями обоих банков было подписано предварительное соглашение о приобретении крупного пакета акций грузинского банка, которое будет реализовано после получения разрешений на сделку от соответствующих регулирующих органов Украины и Грузии», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в Грузии «ПриватБанк» планирует сконцентрироваться на розничном обслуживании, поддержке малого и среднего бизнеса, развитии сети современных банковских отделений и рынка пластиковых карт, а также обслуживании украинских компаний и граждан.

По словам А.ДУБИЛЕТА, «ПриватБанк» «имеет большой опыт успешной работы не только на украинском, но и российском, латвийском рынках, его филиалы есть на Кипре и в Португалии, и он готов предложить своим потенциальным клиентам в Грузии не только качественные и доступные услуги, но и уникальные технологии, которые не имеют аналогов в мире».

Объединение усилий «ТаоБанка» и одной из крупнейших банковских групп СНГ, по словам председателя наблюдательного совета «ТаоБанка» Владимира УГУЛАВЫ, - это важный шаг в усилении капитала банка и дальнейшего расширения его бизнеса, что в конечном итоге позволит ему стать в один ряд с лидерами банковского рынка страны.

Справка УНИАН. АО «Тао Банк» создан в 1989 году как банк «Кавкасиони». В 1992 году банк получил лицензию Национального банка Грузии на осуществление банковской деятельности. В 2005 году был переименован в «Первый Коммерческий банк», а в мае 2006 года прошел полный ребрендиг и получил новое имя - «ТаоБанк».

На 1 апреля 2007 года, активы "TаоБанка" составляли 26,3 млн. лари (15,1 млн. долл.), акционерный капитал - 12 млн. лари (6,9 млн. долл.).

КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году.

Активы банка на конец марта 2007 года составляли 39 млрд. 843 млн. 277 тыс. грн., обязательства - 30 млрд. 488 млн. 957 тыс. грн. Собственный капитал банка за первый квартал 2007 года вырос на 3,5% или на 123,526 млн. грн. - до 3 млрд. 411,781 млн. грн.

Уставный капитал банка на 31 марта т.г. составлял 2,082 млрд. грн.

Чистая прибыль «ПриватБанка» по итогам первого квартала составила 123,5 млн. грн.

На конец 2006 года совладельцы группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ имели равные доли участия в уставном капитале КБ «ПриватБанк», так доля прямого участия каждого составляла 38,76%, опосредованного - 16,29%. При этом больше никто из собственников не имеет доли в 10 или более процентов уставного капитала.