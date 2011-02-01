В Киеве горел университет пищевых технологий

Сегодня, 1 февраля, в 12 часов в Главное управление МЧС Украины в городе Киеве поступил сигнал о пожаре на улице Владимирской, 68. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание возникло в подсобном помещении подвала корпуса „Е” Национального университета пищевых технологий, где размещается отдел кадров и бухгалтерия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в городе Киеве, дым, что стремительно распространялся по лестничной клетке здания, отрезал пути эвакуации для работников учебного заведения. В связи с этим бойцы 4-й пожарной части, которые первыми прибыли на место происшествия, оперативно приняли меры по эвакуации людей. С помощью двух выдвижных лестниц с третьего этажа здания спасатели сняли четырех человек; еще двоим помогли спуститься по автолестнице с пятого этажа здания. Кроме шести спасенных, еще двадцать работников были эвакуированы. К счастью, никто из них не пострадал.

На ликвидации пожара работала техника из четырех пожарных частей города, и уже в 12.34 огонь был укрощен.

Сейчас на месте пожара работают специалисты опытно-испытательной лаборатории Главного управления МЧС, которые устанавливают причины возникновения пожара.