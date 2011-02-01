Более 35% украинцев «живут на лекарствах»

Постоянно лекарствами пользуется треть украинцев, почти 50% покупают медпрепараты без назначения врача. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина.

В частности, в соответствии с данными, переданными УНИАН, более трети украинцев - 35,4% - на вопрос о частоте приобретения лекарств ответили, что постоянно «живут на лекарствах». Более четверти - 27,6% - сказали, что покупают медикаменты иногда, 21,8% опрошенных делают это часто, и только 9,8% граждан - не прибегают к ним практически никогда. Затруднились ответить на этот вопрос 5,4% респондентов.

При покупке лекарственных препаратов большая часть наших сограждан - 43,2% - руководствуются советом врача. Более трети опрошенных - 39,6% - полагаются на личный опыт, а 12,5% украинцев доверяют совету аптекаря. Ориентируются на цену препарата 6,7%, прислушиваются к советам знакомых 6,3%, верят телевизионной рекламе 4,3% респондентов. 4,2% граждан не покупают лекарственных препаратов. Затруднились ответить на данный вопрос 3,5% украинцев.

Также, согласно опросу, почти половина граждан Украины - 45,4% - покупает лекарства без назначения врача. При этом, 40,2% граждан поступают так часто, а 5,2% – всегда. Без предварительной консультации с доктором редко приобретает лекарства почти треть населения - 30,1%, а каждый пятый опрошенный - 20,3% – никогда не покупает лекарства без совета врача. Затруднились ответить на данный вопрос 4,2% респондентов.

Большая часть украинцев - 40,4% - не сталкивались с проблемами при покупке лекарств. Среди основных проблем, возникающих при покупке лекарств, почти треть граждан - 29,7% - назвали невозможность приобретения препарата из-за его высокой стоимости. Вариант «препарата не было в аптеке, только аналоги» выбрали 12,6% опрошенных, у 8,7% респондентов отсутствовал рецепт на данное лекарство, не смогли купить препарат из-за отсутствия нужной дозировки 5,3% граждан, а 1,2% заявили, что имеют опыт приобретения поддельного лекарства. Сталкивались с проблемой отсутствия в аптеке подходящего формата лекарства 1,1%, а 2,1% респондентов - затруднились ответить на данный вопрос.

Не имеет значения производитель лекарственного препарата для 40,2% украинцев. Почти треть опрошенных - 30,1% - предпочитают импортные препараты, а каждый четвёртый - 25,4% - доверяет отечественному производителю. Затруднились ответить на данный вопрос 4,3% граждан.

Опрос показал, что подавляющее большинство украинцев - 90,1% - считают, что следует ввести государственный контроль цен на лекарства. Не видят в этом необходимости 5,9% опрошенных, а 4% – затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство граждан Украины - 85,6% - обеспокоены проблемой фальсификации лекарственных препаратов. Не испытывают беспокойства по данному поводу только 6,3% опрошенных, а 8,1% - затруднились ответить на данный вопрос.

Комментируя полученные данные, эксперт Института Горшенина Марина ТКАЧЕНКО высказала мнение, что украинская система здравоохранения, особенно в поликлинической ее части, была сформирована во времена СССР и обслуживает тот уклад жизни, который практически ушел в прошлое. «Это времена тотального официального трудоустройства, когда оплата по листку временной нетрудоспособности, или, иными словами, по «больничному» только пропорционально увеличивалась по мере увеличения трудового стажа», - отметила она.

По мнению М.ТКАЧЕНКО, сегодня очень точно отражает тенденцию, сложившуюся в современном украинском обществе известная реклама со слоганом «Болеть некогда?». «Не будем говорить о серьезных диагнозах, ургентных случаях, они требуют другого подхода. Но давайте спросим сейчас любого работающего человека: что он предпочтет в случае ОРЗ, бронхита или радикулита – пойти на больничный или вылечиться в ударные сроки известным ему набором средств и методов? Конечно, второе. И не потому, что он – беспечный и безответственный идиот, а потому что на рынке труда нынче ставки высоки и незаменимых нет», - сказала эксперт.

По ее мнению, сегодня работающему человеку идти на «больничный» - алогично и громоздко. «Все наши родные и знакомые болезни мы способны вылечить сами. Около 45% опрошенных утверждают, что лекарственные препараты они приобретают без назначения врача, а 39,6% при покупке лекарств руководствуется личным опытом. Кстати – вышеупомянутая реклама играет далеко не последнюю роль тогда, когда человек стоит перед выбором: идти к врачу или лечиться самостоятельно. Большое количество ярких оптимистичных роликов на тему лекарств убеждают зрителей, что, если ты заболел - совсем не обязательно обращаться к врачу. Купил нужный препарат – и все проблемы решены», - полагает М.ТКАЧЕНКО.

По мнению эксперта, сегодня государственная медицина и современный много работающий человек не совпадают, существуют в параллельных мирах. «Сейчас как бы есть и больничные листы, и санатории-профилактории, и участковые врачи в поликлиниках. Но общество, живущее по законом рыночной экономики, уже давно структурировано иначе и стремительно движется в другую сторону. Обслуживать современный уклад жизни должна медицина, базирующаяся на новых принципах. Возможно – страховая медицина. Но уже больше десяти лет исполнилось дискуссии о серьезных структурных изменениях в системе здравоохранения и о том, какую же модель страховой медицины применить к этой стране», - сказала М.ТКАЧЕНКО.

*** Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Лекарственные препараты в Украине» с 29 по 31 января 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.