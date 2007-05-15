Луценко собрался одеть Европу в вышиванку

18 мая «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКА проведет альтернативный День Европы в городе Рахив Закарпатской области как географическом центре Европы вместо отложенного Европейской комиссией Дня Европы в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной самообороны».

Свято состоится под девизом "Оденем Европу в вышиванку", на котором также будет представлено огромное вышитое полотно с символикой Европейского Союза.

В рамках мероприятия "Народная самооборона" предлагает провести дискуссию, главным тезисом которой станет - не Украине "идти в Европу", а "строить Европу в Украине".

В праздновании Дня Европы примут участие группы «Мандры», «Тарас ЧУБАЙ и Плач Єремії», «Пикардийска терция», Мария БУРМАКА, Тарас КОМПАНИЧЕНКО, Тарас ПЕТРИНЕНКО и Татьяна ГОРОБЕЦ.

Приглашаются представители СМИ принять участие в акции. Автобус отправляется о 5.00 утру 18 мая от офиса «Народной самообороны» (ул. Боженко, 86н). Аккредитация за телефоном: 8-050-656-32-18.