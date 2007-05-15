Погода на 16-20 мая

16 мая на территории Украины ожидается переменная облачность. В западных областях кратковременные дожди, местами грозы, град. На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с, в западной половине страны отдельные порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°, на крайней западе страны около 20°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°. В Закарпатье: кратковременные дожди, грозы; ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье 30-35 м/с; температура ночью 12-17°, днем 22-27° (в горах ночью 10-15°, днем 15-20°).

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 17-18 мая переменная облачность сохранится. Без осадков, только в западной части кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град. Ветер южный, юго-западный, 18 мая в западных областях северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 22-27°, в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях 26-31°; 18 мая в западных областях ночью 8-13°, днем 16-21°. В Закарпатье: кратковременные дожди (18 мая местами), грозы, в отдельных районах град; температура ночью 17 мая 11-16°, 18 мая 8-13°, днем 19-24°, в горах 13-18°.

19-20 мая без осадков, только ночью 19 мая в северных областях, а днем 20 мая в Карпатах и Прикарпатье местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 9-16°, 20 мая в западных, северных и центральных областях 6-12°; днем 19-25°, в восточных областях и южной части 24-30°.

В Закарпатье: ночью 19 мая и днем 20 мая местами небольшой кратковременный дождь, гроза; в остальное время без осадков. Температура ночью 8-14°, днем 20-26° (в горах ночью 5-11°, днем 13-18°).

В Киеве и области 16 мая переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°; по области ночью 11-16°, днем 24-29°.

17-18 мая сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

19-20 мая - без осадков, только ночью 19 мая местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 19 мая 10-15°, 20 мая 7-12°; днем 20-25°.