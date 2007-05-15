Более 20 непарламентских партий будут требовать выборов осенью

Сегодня, 15 мая, в 12.00 в Конгресс-холле Президент-отеля в Киеве более 20-ти непарламентских партий соберутся на форум.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "Віче".

По данным пресс-службы, партии призывают власть и оппозицию гарантировать проведение прозрачных и демократических досрочных выборов, честного подсчета голосов, а также обеспечить возможность реального участия в них «малых» политических партий.

«Обеспечение мира и спокойствия в стране требует, чтобы результаты выборов не могли вызывать у кого-либо сомнений в их честности как при голосовании, так и при подсчете голосов» - говорится в проекте обращения форума.

Для обеспечения демократичных и честных выборов непарламентские партии требуют:

- назначить проведение выборов на осень 2007 года;

- снизить проходной барьер до 1%;

- перейти к открытым избирательным спискам партий;

- исключить из закона о выборах понятие «уточненных протоколов»;

- создать реестр избирателей на 1 октября 2007 года;

- обеспечить открепительными талонами членов избирательных комиссий и наблюдателей;

- внести изменения в законодательство, которые урегулируют все основные этапы избирательного процесса, выборов и подсчета голосов при проведении досрочных выборов, а также не позволят фальсифицировать их результаты.

«В ином случае досрочные выборы не развяжут никаких проблем и неминуемо приведут к дальнейшей эскалации противостояния в Украине, вражде и утратам» - говорится в проекте обращения форума.