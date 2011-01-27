Евросоюз пришлет специалистов консультировать Укрморречфлот

Европейская Комиссия предоставит Госслужбе морского и речного транспорта всестороннюю помощь в дальнейшем приведении работы отрасли водного транспорта к европейским стандартам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, договоренность о дальнейшем сотрудничестве была достигнута во время встречи председателя «Укрморречфлота» Сергея КРЫЖАНОВСКОГО и председателя секции по вопросам энергетики, транспорта и окружающей среды Представительства Европейской Комиссии в Украине Ханса РАЙНА.

В частности, европейские специалисты будут предоставлять консультации по подготовке законов Украины о «Морских портах» и «Судоходстве по внутренним водным путям», а также концепции Государственной программы «Безопасность морской деятельности» и комплексной программы развития Придунайского региона. Стороны также договорились до конца марта вместе определить приоритетные направления по сотрудничеству Украины с Европейским Союзом в сфере морского и речного транспорта, включая вопросы бюджетной поддержки и разработки и продолжения реализации проектов Twinning.

Напомним, в 2010 году была завершена программа Twinning: «Поддержка разработки и внедрения транспортной политики в Украине». Главной целью проекта была передача украинским специалистам передового опыта Европейского Союза в транспортной отрасли. Совместная работа специалистов была сосредоточена на разработке Транспортной стратегии, которая уже одобрена Кабинетом министров Украины.