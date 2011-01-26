В Ровно презентацию романа Лины Костенко смотрели даже на улице

25 января в Ровно писательница Лина КОСТЕНКО начала творческий тур по Украине, во время которого будет презентовать свой роман "Записки українського самашедшого".

Как передает корреспондент УНИАН, встреча проходила в зале Ровенского областного академического драматичного театра, а несколько сотен почитателей Л.КОСТЕНКО, которые не смогли попасть в зал, смотрели трансляцию встречи на большом экране, установленном на фасаде театра.

Как сообщили в ривненском отделении Союза писателей Украины, посетить встречу можно было лишь по бесплатным приглашениям, которые, по желанию самой Л.КОСТЕНКО, должны были быть распространены в первую очередь среди старшеклассников, студентов, учителей украинского языка и литературы, преподавателей, и в меньшем количестве - среди представителей власти, журналистов, писателей и представителей общественных организаций. По свидетельствам ривненских писателей, на несколькосотенную ровенскую организацию СПУ было выделено всего 4 приглашения.

Л.КОСТЕНКО на встрече отметила, что “начала свое турне с Ровенской области аотому, что этот милый ее сердцу край хранит патриотические и исторические традиции украинского народа”. По ее словам, именно в областном драмтеатре несколько лет назад была поставлена пьеса «Путь на Берестечко» по одноименному произведению поэтессы. За главную роль в этом спектакле художественный руководитель театра Владимир ПЕТРИВ был удостоен Шевченковской премии.

В творческом вечере Л.КОСТЕНКО также приняли участие врач и бард Ольга БОГОМОЛЕЦ, бандурист Василий ЖДАНКИВ, поэт и издатель Иван МАЛКОВИЧ.

Л.КОСТЕНКО сообщила, что свое турне по Украине завершит тоже в Ривненской области – в Национальном университете «Острожская академия».