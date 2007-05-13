Состоится концертный проект – фьюжн-фейерия “Мастер снов”

14 мая в 18-00 в рамках фестиваля “Поэтическая весна в Киеве” состоится концертный проект – фьюжен-фейерия “Мастер снов” по поэзии Валентины Давиденко и музыке Ивана Тараненко. Организаторы: Киевская организация Национального Союза писателей Украины, Главное управление культуры и искусств Киевской городской госадминистрации, Фонд музыкального фестиваля “Фарботоны”, Киевский городской Дом учителя. Участники: заслуженный артист Украины Роман Гриньков (бандура), заслуженный деятель искусств, балетмейстер Алла Рубина, струнный квартет “Коллегиум”, “Муз клуб И.Тараненко”, телережисер-оператор Михаил Лебедев, хореография Анастасия Забережная, скульптура Василий Корчевой, художник Цезарий Ганушкевич, режиссер-сценарист, заслуженный журналист Украины Валентина Давиденко (Киевский городской Дом учителя, ул. Владимирская, 57). Телефоны: 234-02-91, 8 (050) 383-10-45.

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