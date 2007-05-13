Сегодня - День матери

В Луцке сегодня состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню матери.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луцкого горсовета , в частности, в городе пройдет праздничный концерт „Усе, що в світі істинно святе, - то мамині невтомні руки" и награждение многодетных матерей, которые удостоены почетного звания "Мать-героиня". В Парке культуры и отдыха имени Леси Украинки запланирован праздник „Целую Ваши руки, мама", а в центре города, на Театральной площади - пленэр учеников художественной студии „Пятерня" на тему „Портрет моей мамы" и выставка работ маленьких художников.

11 мая заместитель председателя Волынской областной государственной администрации Святослав КРАВЧУК вручил государственные награды и ценные подарки 52 многодетным матерям.

В целом, на протяжении 2005-2007 гг. на Волыни 125 матерей удостоены звания „Мать-героиня". В этом году матерей-героинь на Волыни стало больше еще на 17. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым присвоил почетные звания «Мать-героиня» 17 многодетным волынянкам.

Справка УНИАН. В Украине День матери отмечается ежегодно во второе воскресенье мая.