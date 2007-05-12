Адвокат присваивал деньги, ”выданые” на взятки судьям: ведется следствие

Прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело против местного адвоката, который присваивал средства, получаемые от клиентов для передачи судьям.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Запорожской области, материалы, ставшие причиной возбуждения против 29-летнего жителя Бердянска уголовного дела, были наработаны сотрудниками Запорожского облуправления по борьбе с экономической преступностью.

"Сотрудники милиции установили, что в конце марта данный адвокат обратился к представителю одной из сторон, в судебном порядке разрешающей хозяйственный спор относительно действительности имущественных прав на часть птицефабрики, и предложил передать ему 15 тысяч долларов США: 12 тысяч - для передачи в качестве взятки судье по делу, еще 3 тысячи - в качестве оплаты за свои услуги", - сообщили в ЦОС, отметив, что сотрудники милиции так же установили, что все полученные средства адвокат положил на хранение в сейф одного из банков Бердянска.

Злоумышленника задержали в момент изъятия этих средств. На сегодняшний день его действия квалифицированы прокуратурой как преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - "Мошенничество, совершенное в крупных размерах". В качестве наказания данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Ведется следствие.