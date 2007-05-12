В Киевской области подростки подложили пассажирскому поезду...пенек

10 мая на станции Боярка Юго-Западной железной дороги (Киевская область) машинист пассажирского поезда №9 был вынужден был применить экстренное торможение для предотвращения наезда на пенек, но своевременно остановить поезд не смог.

В результате наезда были повреждены локомотив и два пассажирских вагона.

Как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, транспортной милицией были приняты соответствующие меры по выяснению обстоятельств инцидента и в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению были задержаны трое несовершеннолетних и один 18-летний юноша. Задержанные сознались в совершении данного преступления и объяснили свои действия тем, что хотели посмотреть, преодолеет ли поезд препятствие.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении по ст.184 Кодексе об административных правонарушениях Украины. В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.277 Уголовного кодекса Украины.