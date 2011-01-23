Женщина выпрыгнула от следователя из окна третьего этажа

Из окна третьего этажа Лозовского городского отдела милиции Харьковской области выпрыгнула 36-летняя местная жительница.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, инцидент произошел 22 января, когда женщина была приглашена к следователю.

По данным ЦСО, женщина является подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по факту кражи из помещения (ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). С 18 января она находилась на подписке о невыезде.

После предъявления обвинения в совершении преступления женщина полностью признала свою вину и дала следователю необходимые показания. После этого ей было предложено принять участие в воссоздании обстоятельств совершения кражи. Женщина согласилась, но, сославшись на свои личные потребности, пошла в туалетную комнату. Там она закрыла двери и выпрыгнула из окна, пыталась убежать, однако была задержана сотрудниками милиции. Для выяснения состояния здоровья обвиняемая на скорой помощи была доставлена в Лозовскую районную больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

По данному факту проводится служебная проверка.

Как сообщал УНИАН, 9 января с четвертого этажа здания Лозовского городского отдела милиции выпрыгнул 39-летний мужчина, который обвинялся в незаконном хранении наркотиков. С травмами он был доставлен в больницу, где впоследствии умер.