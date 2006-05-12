Среди альпинистов, пропавших без вести, - коммерческий директор ”Зеркала недели”

В поиске четырех из 11 пропавших на Эльбрусе украинских и российских альпинистов, который возобновился сегодня утром, задействовано 68 спасателей, семь единиц техники и два вертолета.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС РФ.

Сегодня планируется спуск тел семерых ранее найденных альпинистов. Спасатели будут обследовать перевал Ирик, перевал Чат, а также планируется обследование западного склона горы Эльбрус.

Тела семи альпинистов были найдены в четверг на высоте 5 тысяч 300 метров в районе седловины Эльбруса. Там же были найдены их палатки и личные вещи. Личности погибших пока не установлены.

Газета "Сегодня" напечатала фамилии украинских альпинистов, пропавших на Эльбрусе: Николай Хоруженко и его сын Александр, Максим Мельник и Вячеслав Заря. Последний - коммерческий директор "Зеркала недели" и двоюродный брат Юлии Мостовой, жены министра обороны.