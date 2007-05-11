Папиев призывает Тимошенко не защищать ”антигарантии” для беременных

Министр труда и социальной политики Украины Михаил ПАПИЕВ призывает лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО “не кричать и не навешивать ярлыки, а работать”.

Об этом идет речь в комментарии М.Папиева после оценки его на пресс-конференции „Нынешнее состояние и тенденции развития рынка труда в Украине” „нашеукраинкой” Лилей ГРИГОРОВИЧ и лидером БЮТ, которая свелась к обвинению министра в готовности пересмотреть нормы действующего трудового законодательства и разрешить увольнение работающих беременных женщин, сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда.

„Я не хотел бы давать оценку появившимся комментариям, - заявил министр, - если бы не явная тенденция, которая доказывает: оппозиционные политики пытаются испугать народ „кровожадным” правительством”.

„Сегодня в Украине в отношении беременных женщин и их трудовых прав существует „псевдозащита”, и это не моё мнение, а позиция международных экспертов, специалистов Международной организации труда, которые анализировали соответствие нашего законодательства европейскому и международному, - объяснил М.Папиев. - То есть при том, что беременную женщину, согласно действующему законодательству, работодатель не может уволить, он не принимает ее на работу. Следовательно, декларируемая в Кодексе законов о труде защита будущих матерей в действительности не работает. Проблема „антигарантий” в трудовом законодательстве хорошо известна, это наследие советских времен”.

При этом М.Папиев напоминает “тем, кто сегодня вдруг начал неистово „защищать” беременных матерей”, что “при принятии Трудового кодекса Украины в первом чтении 11 декабря 2003 года именно они проголосовали за дискриминационную норму об увольнении беременных женщин в случае нарушения трудового законодательства. А именно Министерство труда и социальной политики Украины при последующей проработке проекта указанного закона нашло такую формулировку статьи 118 Кодекса, которая позволяет и защитить право работающей беременной женщины, и заинтересовать работодателя в удержании ее на работе. По сайту Верховной Рады Украины можно легко проследить именно такие действия возглавляемого мной ведомства и моих оппоненток. Так у кого амнезия или весенний авитаминоз, уважаемые оппозиционно обеспокоенные госпожи? – хочу спросить”.

По словам министра, он “готов профессионально дискутировать, что в Трудовых кодексах, скажем, Великобритании, Германии или Франции, в Европейской социальной хартии (пересмотренной), которую ратифицировала Украина, эта норма выписана именно таким образом, когда между задекларированным в нормативном акте и реализацией этого права нет пропасти, как сейчас у нас. Потому нам нужно определиться: вводим мы европейские стандарты или советско-азиатские, предлагаемые ультралевыми политиками типа ТИМОШЕНКО”.

Как отметил глава Минтруда, “по версии Юлии Владимировны, ПАПИЕВ эдакое „рафинированное зло”, действующее во вред беременным женщинам. Почему-то вспоминается арабская мудрость: „Если бы криком можно было построить дом, осел построил бы целый город”. Лучше не кричать и не навешивать ярлыки, а работать, к чему и вас призываю”.

Как сообщал УНИАН, Тимошенко возмущена предложением Папиева изучить возможность увольнения беременных за нарушение трудового законодательства.

Как сообщал УНИАН, 10 мая на пресс-конференции в УНИАН министр труда и социальной политики М.Папиев выразил мнение, что необходимо изучить вопрос о возможности увольнения беременных женщин в случае нарушения ими трудового законодательства

Сегодня, 11 мая, Ю.Тимошенко выразила возмущение этим предложением министра труда.

Она считает, что в этом предложении министра труда и социальной политики проявляется подлинное отношение действующего правительства и правящей партии к людям. “Я убеждена, что у министра не весенний авитаминоз. И даже не чемоданное настроение, царящее сейчас в правительстве, виной в подобных заявлениях. Просто именно так по доктрине Партии регионов выглядит забота о людях”, - сказала лидер БЮТ. Ю.Тимошенко считает, что “по аналогии с рейтингом врагов свободы слова пришло время ввести в Украине рейтинг врагов любви, и первое место в нем следует отвести министру ПАПИЕВУ”.