На завтра Украине обещают ухудшение погоды

Завтра на юге, востоке и в центре Украины ожидаются сложные погодные условия.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, завтра в южной части, восточных и центральных областях сложные погодные условия: снег, мокрый снег, в южных областях, а днем и в Крыму - сильные осадки; налипание мокрого снега, метели, снежные заносы, гололед и порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (ночью в восточной части 5-10° мороза); в Крыму ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 5-10° тепла.

В западных и северных областях - облачно, временами небольшой снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза; в Сумской и Черниговской областях ночью 7-12°, днем 2-7° мороза. На дорогах Украины гололедица.

В Киевской области завтра будет облачно. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.

В столице также облачно. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.