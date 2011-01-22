Андреев говорит, что КРУ уже несколько раз «просили» уйти с Макеевугля

Контрольно-ревизионное управление выявило серьезные нарушения на государственном предприятии "Макеевуголь".

Об этом председатель Государственной финансовой инспекции (бывшего Контрольно-ревизионного управления) Петр АНДРЕЕВ заявил в эфире ток-шоу Савика Шустера на Первом национальном.

«Мы несколько раз пытались провести ревизию на этом предприятии. Как только наши инспекторы устанавливали нарушения, тут же поступала команда прекратить подавать документы, и всех вывезти за пределы предприятия», - сказал П.АНДРЕЕВ.

Он отметил, что руководство «Макеевуголь» отказалось от проведения сотрудниками КРУ инвентаризации на предприятии.

"Отказались дать возможность узнать, сколько добыто угля, какие манипуляции с добытым углем были. Вместо угля качественного пытались подмешивать породу и пытаться ее продавать как качественный уголь на теплостанции", - сказал П.АНДРЕЕВ.

В то же время, по его словам, поскольку инвентаризация не проведена, то пока точна цифра убытков не установлена.

«Было указано на недоверие сотрудникам КРУ. Я пошел навстречу руководству. И привлек ревизоров с Луганской области, которые абсолютно незаангажированы. В ходе проверки было выявлено более 1 млрд., и реальных убытков более 500 млн.», - сказал П.АНДРЕЕВ.

Справка УНИАН. В состав ГП «Макеевуголь» входят шахтоуправления и шахты: Шахта им. В.М. Бажанова, Шахта "Калиновская-Восточная", Шахта "Холодная Балка", Шахта им. В.И. Ленина, Шахта "Чайкино", Шахта "Бутовская", Шахта им. C.М. Кирова, Шахта "Ясиновская-Глубокая" и Шахта "Северная", Шахтоуправление «Северное-Ясиновское», а также вспомогательные предприятия: Управление по тушению, профилактике терриконов и рекультивации земель, Узел производственно-технологической связи, Автобаза, Макуглекокс, Красногвардейский ремзавод, Управление по наладке, испытанию и ремонту горно-шахтного оборудования, Информационно-вычислительный центр, Управление МТС, Управление "Макеевспецремонт", Управление технического, контроля качества угля и стандартов, Проектно-конструкторское бюро и Учебно-курсовой комбинат.