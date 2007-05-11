Ющенко в Кракове назвал приоритеты Украины в энергетике

Стратегия развития энергетической отрасли Украины базируется на принципах достижения энергетической эффективности и полноценного использования транзитных возможностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на первой сессии саммита «Стратегия развития национальных секторов экономики», которая проходит в Кракове.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в формировании общего энергетического пространства в регионе, представленном на саммите.

«Киев готов сделать надлежащий вклад в это дело. Мы будем поощрять компании, предпринимателей, местную власть развивать проекты по энергосбережению», - сказал Президент, добавив, что по расчетам экспертов, Украина может вдвое сократить свои энергетические расходы (энергоемкость промышленного производства в Украине в 3-4 разы выше, чем в странах ЕС).

В.ЮЩЕНКО также отметил, что приоритетом для Украины является диверсификация источников энергоснабжения.

По его словам, Украина возлагает значительные надежды на развитие добычи собственных энергетических ресурсов. «Украина имеет значительные запасы угля, разведанные залежи нефти и газа на шельфе Черного моря и в других регионах Украины. В нашей энергетической стратегии значительная роль отведена развитию электроэнергетики. Украина и в дальнейшем остается серьезным игроком на европейских рынках электроэнергии», - подчеркнул глава государства.

По его словам, одним из ключевых приоритетов нашего государства на ближайшую перспективу являются полноценное присоединение к европейской энергосистеме UCTE с последовательным увеличение экспорта электроэнергии в европейские страны.

Также, заметил В.ЮЩЕНКО, особое место в Украине занимает атомная энергетика. Он прогнозирует, что производство электроэнергии на отечественных АЭС увеличится до 2030 года почти вдвое.

Кроме того, особое внимание в своем выступлении Президент Украины уделил транзитному потенциалу стран-участниц саммита. «Убежден, только объединение усилий всех заинтересованных партнеров позволит использовать наши преимущества лучшим образом на благо всей Европы. Именно так мы сможем обеспечить надежность, безопасность, развитие транзита энергетических ресурсов, его бесперебойность и защищенность», - сказал глава государства, добавив, что сегодня крайне важно найти самое оптимальное сочетание возможностей каждой из присутствующих на саммите стран, которое бы дало существенный толчок в выполнении европейской Энергетической хартии.

«Сейчас мы предпринимаем первый и очень нужный шаг. Надеюсь, что конкретикой и практической отдачей будет преисполнено каждое дальнейшее действие», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Кракове проходит неформальный энергетический саммит. В нем, кроме Президентов Украины Виктора ЮЩЕНКО и Польши Леха КАЧИНСКОГО, также принимают участие Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ, Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, Президент Литвы Валдас АДАМКУС и министр энергетики и минеральных ресурсов Казахстана Бактикожа ИЗМУХАМБЕТОВ.