В воскресенье-понедельник Востоку и Югу обещают особо гадкую погоду

23-24 января в южной части, восточных и центральных областях ожидается осложнение погодных условий: снег и мокрый снег, на юге Одесской области и в Крыму с дождем, местами сильные осадки, метели, налипание мокрого снега, гололед.

Об этом сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре со ссылкой на начальника УкрГМЦ МЧС Николая КУЛЬБИДУ.

На протяжении суток порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, 24 января в горах Крыма до 25 м/с.

На дорогах гололедица.