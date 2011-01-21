Разыскиваемый свидетель по делу Климентьева - один из исполнителей?

Заместитель исчезнувшего редактора харьковской газеты «Новый стиль» Василия КЛИМЕТЬЕВА Петр МАТВИЕНКО утверждает, что объявленный в розыск свидетель по делу об исчезновении журналиста, является одним из непосредственных исполнителей преступления.

Об этом П.МАТВИЕНКО рассказал корреспонденту УНИАН в телефонной беседе.

Журналист отметил, что объявленный в розыск свидетель по делу об исчезновении журналиста - бывший сотрудник милиции, который привлекался к ответственности за распространение наркотиков.

«В действительности он, это бывший милиционер, оперативник, занимался наркотиками, привлекался за распространение наркотиков, и за это он был уволен из органов милиции. Дважды судимый», - сказал П.МАТВИЕНКО.

Он заметил, что исчезнувший свидетель, скорее всего, жив, и просто скрывается от следствия.

«Я думаю, что он, скорее всего, жив. Скрывается просто. Он один из непосредственных исполнителей, потому что он выманил», - отметил П.МАТВИЕНКО.

По его словам, этот человек позвонил по телефону 10 августа В.КЛИМЕНТЬЕВУ и пообещал кассету с «интересной информацией».

«Очевидно, они договорились встретиться в 9.00, потому что он (В.КЛИМЕНТЬЕВ) вышел из дома в 8.55, и около 11.30 его мобильный телефон уже выключился. То есть, это приблизительное время его смерти», - сказал П.МАТВИЕНКО.

По его мнению, следователи допустили ошибку, когда после допроса отпустили этого свидетеля без какой-либо меры пресечения. Журналист отметил, что его впервые допросили 12 августа, а этого свидетеля – 17 августа, при этом последний дал абсолютно другую трактовку событий 9 августа.

Этот свидетель «подал абсолютно другую трактовку событий, которые происходили 9 августа. Поэтому в принципе его сразу можно было и задерживать, но его отпустили даже не под подписку о невыезде, а просто отпустили. Когда решили, что его нужно еще раз допросить, он не явился. Тогда начали его разыскивать. В середине августа, когда его объявили в розыск, он еще разговаривал по телефону. Когда появилась информация, что он в розыске, на сайте МВД, когда это было распространено в прессе, тогда он уже исчез», - отметил П.МАТВИЕНКО.

П.МАТВИЕНКО подчеркнул, что следователи допустили ошибку, и сейчас расследование дела В.КЛИМЕНТЬЕВА «развивается никак».

Как сообщал УНИАН, главный редактор газеты «Новый стиль» В.КЛИМЕНТЬЕВ исчез в августе 2010 года. Установлено, что 11 августа он выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» в неизвестном направлении. Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «умышленное убийство» по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, которая плавала на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА. Однако министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что найденный телефон не принадлежит В.КЛИМЕНТЬЕВУ, его собственностью является лишь сим-карта.

20 января заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК сообщил, что милиция объявила в розыск человека, который был вместе с харьковским журналистом В.КЛИМЕНТЬЕВЫМ в день его исчезновения.