Печерский суд решил, что ЦИК незаконно обошелся с Нашей Украиной

Суд признал незаконным отказ ЦИК исключить кандидатов в народные депутаты из списков блока «Наша Украина» по результатам выборов 26 марта 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня вынесла коллегия судей Печерского районного суда города Киева по административному иску блока «Наша Украина» к ЦИК.

При этом в своем постановлении суд обязал ЦИК еще раз рассмотреть вопрос об исключении из списков кандидатов в народные депутаты от «Нашей Украины».

Следует отметить, что в начале судебного заседания присутствовавшие в зале представители ПППУ, которая также на время выборов входила в блок “Наша Украина”, заявили ходатайство, а именно административный иск, в котором просили суд признать постановление ЦИК от 30 апреля 2007 года незаконным, а также признать недействительным съезд блока “Наша Украина”, который состоялся в Киеве 19 апреля, и его решение, в частности, что касается исключения из блока ПППУ и решения об исключении кандидатов в народные депутаты от отмеченного блока.

Впрочем коллегия судей не нашла законных оснований для удовлетворения этого ходатайства.

В то же время, во время судебного заседания представители ЦИК отмечали, что при принятии решения об отказе в «обнулении» списков, они пользовались исключительно действующим законодательством, в первую очередь теми положениями закона, которые предусматривают, что исключение кандидатов из списков может осуществляться на межпартийном съезде только теми партиями, которые входили в блок на момент выборов.

По словам представителей ЦИК, в решении межпартийного съезда блока отсутствуют печати партии ПППУ и подписи ее руководителей. Кроме того, представители ЦИК отметили, что действующее законодательство не предусматривает исключения партии, входящей в состав блока, а предусматривает лишь выход партии из этого блока, или роспуск блока как такового.

В свою очередь, в начале судебного заседания при подаче ходатайства представители ПППУ указывали на то, что они не были предварительно извещены о межпартийном съезде и повестке дня этого съезда.

В свою очередь, один из представителей в суде блока «Наша Украина» отметил, что для него является странным тот факт, что решение съезда в течение 7 суток, как это предусмотрено законом, не было обжаловано ПППУ ни в одном суде Украины.