Представительство Еврокомиссии подождет завершения политических акций в Киеве

Представительство Европейской комиссии в Украине решило перенести празднование Дня Европы в Киеве, запланированное на 19 мая, на более поздний срок, в связи с проведением в столице политических акций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Представительства Еврокомиссии в Украине Иен БОУГ.

«В этом году организаторы Дня Европы столкнулись с тем фактом, что в одно и то же время на улицах Киева будут присутствовать две группы людей с разной целью, что вызывает определенную обеспокоенность», - сказал И.БОУГ.

По его словам, Представительство Еврокомиссии в Украине провело консультации с Киевской городской государственной администрацией, Министерством иностранных дел и представителями разных политических сил о возможности проведения Дня Европы в Киеве 19 мая, и все они высказались за целесообразность переноса этого праздника на более поздний срок.

«Мы признаем добрую волю, которую продемонстрировала Украина в последние годы, однако мы не можем затягивать принятие решения до последнего времени, поэтому неохотно и, приняв во внимание советы, будет разумно отложить проведение этого мероприятия до решения политической ситуации в Украине», - добавил И.БОУГ.

В то же время он отметил, что перенос празднования Дня Европы в Киеве не должен сказаться на праздновании Дня Европы в других городах Украины. «Я не вижу никаких причин, почему отложение празднования в Киеве может повлиять на празднование в других городах», - сказал он.

В свою очередь заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталий ЖУРАВСКИЙ сообщил, что в связи с проведением политических акций на Майдане Незалежности и Европейской площади, рассматривались варианты о праздновании Дня Европы в других местах Киева. В частности, на Певческом поле неподалеку от Печерской лавры.

Однако, по его словам, настоятель Киево-Печерской лавры высказался против проведения этого мероприятия вблизи православной святыни.

По убеждению КГГА, празднование Дня Европы должно было бы проходить в центре Киева, то есть на Крещатике или на Майдане Незалежности, поскольку проведение его в других местах может нивелировать уровень этого праздника. Следовательно, в связи с этим было принято решение о переносе празднования на другой срок.

По его словам, позиция МВД также заключалась в том, что они не смогут гарантировать обеспечение общественного порядка во время празднования в связи с возможностью спонтанного возникновения конфликта.

По словам В.ЖУРАВСКОГО, предусматривалось, что в праздновании Дня Европы должны были принять участие около 100 тыс. участников. Он заверил, что День Европы обязательно будет проведен в Киеве после прекращения политических акций.

Как сообщал УНИАН, День Европы также планировалось провести в Ялте 30 мая.