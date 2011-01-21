Львовский университет будет праздновать 350-летие весь год

20 января председатель Львовской ОГА Михаил ЦЫМБАЛЮК принял участие в торжественной академии по случаю открытия юбилейного года – 350-летия Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, губернатор зачитал приветствие от имени Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в адрес ректора, профессорско-преподавательского состава, сотрудников, студентов и выпускников Львовского национального университета имени Ивана Франко по случаю 350-летия со дня основания университета.

«Сегодня мы открываем год празднования 350-летия одного из лучших вузов Украины, Европы. Вуз выпустил много талантливых, выдающихся людей. Университет всегда был и будет центром, где отстаивали и лелеяли духовность, патриотизм, национальную культуру», – отметил в своем выступлении М.ЦЫМБАЛЮК.

Справка УНИАН. 20 января 2011 года исполняется 350 лет со дня основания Львовского национального университета имени Ивана Франко.