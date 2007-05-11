15-16 мая в Киеве будет +31°

В выходные в Украине ожидается теплая, преимущественно без осадков погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, завтра, 12 мая, сохранится сухая погода, только днем в центральных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 10-15°, днем 18-23°, в южной части и в восточных областях местами 25-27°; в Карпатах ночью 5-10° тепла, днем 11-16°. В Закарпатье: ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков; температура ночью 9-14°, днем 19-24° (в горах ночью 5-10° тепла, днем 11-16°).

13-14 мая в Украине без осадков, только ночью 13 мая на севере Левобережья пройдет небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью 8-13°, на юге до 15°; днем 19-24°, в южной части, а 13 мая в Украине 23-28° (на побережье морей местами 19-22°).

На Закарпатье: без осадков; температура ночью 9-14°, днем 13 мая 22-27°, 14 мая 25-30° (в горах ночью 7-12°, днем 15-20°).

15-16 мая также без осадков, только днем 15 мая местами на крайней западе страны, а утром и днем 16 мая в западных и местами в северных областях кратковременные дожди, грозы, кое-где град, шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-18°, на востоке 8-14°; днем 25-31°, 15 мая местами на Левобережье и в Крыму, а 16 мая в западных областях 21-26°.

В Закарпатье: без осадков, только утром и днем 16 мая кратковременный дождь, гроза, кое-где град, шквалы 15-20 м/с ; температура ночью 14-20°; днем 15 мая 26-31°, 16 мая 22-27° (в горах ночью 7-12° тепла, днем 14 мая 14-20° ).

Завтра в Киеве и области ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 20-22°; по области ночью 10-15°, днем 18-23°.

13-14 мая в столице и области ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 8-13°; днем 13 мая 19-24°, 14 мая 23-28°.

15-16 мая - без осадков, только днем 16 мая местами кратковременный дождь, гроза, кое-где град. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.