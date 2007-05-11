Над Миланом летает 21-метровый голый мужчина (фото)

В миланском парке Семпионе появилась инсталляция польского художника Павла Альтхамера (Pawel Althamer): 21-метровый воздушный шар в виде обнаженного мужчины. Как сообщается в пресс-релизе устроителя "выставки" - фонда Никола Труссарди, арт-проект называется "Один из многих" и символизирует хрупкость человеческого существа.

За первые три дня, в течение которых надувной человек висит над парком, его посетили около трех тысяч человек. Одна из зрительниц, отвечая на вопрос лондонской газеты The Times, сказала, что это далеко не худшее зрелище, которые ей доводилось видеть в парке, пользующемся дурной славой. Фонд Никола Труссарди рассчитывает, что необычная инсталляция поможет улучшить репутацию Семпионе среди миланцев.

Павел Альтхамер, выпускник факультета скульптуры Варшавской академии художеств, многократно выставлялся в Европе и в США и получил несколько премий, в частности, нидерландскую премию Винсента Ван Гога за вклад в современное искусство.

Лента.ру