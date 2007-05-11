Определились финалисты «Евровидения-2007»

В Хельсинки прошел полуфинал 52-го конкурса «Евровидения», в котором приняло участие рекордное количество стран.

За право выйти в финал «Евровидения» боролись 28 участников. Путевку в финал получили Беларусь, Македония, Словения, Венгрия, Грузия, Латвия, Сербия, Болгария, Турция и Молдова. Эти страны присоединятся к 14 участникам уже заслужившими свое внеконкурсное прохождение в финал прошлогодними выступлениями.

«Евровидение-2007» собрало наибольшее количество ставок за всю историю проведение этого песенного соревнования. По словам представителей букмекерской конторы, большинство ставок сделано на Верку Сердючку. По их прогнозам, в первую пятерку попадут представители Украины, Сербии, Беларуси, Швеции и Швейцарии.

Однако работники масс-медиа не отвели нашей Сердючке места даже в первой десятке. По мнению журналистов, больше всего шансов одержать победу на конкурсе имеют Беларусь, Сербия, Швеция, Турция и Кипр.

Напомним, «Евровидение-2007» проходит в столице Финляндии - Хельсинки. 12 мая состоится финал конкурса, который в прямом эфире, по оценкам организаторов, будут смотреть около 120 миллионов зрителей.

Полный список участников финала "Евровидения-2007" в порядке их выступлений выглядит следующим образом:

1. Босния и Герцеговина

2. Испания

3. Беларусь

4. Ирландия

5. Финляндия

6. Македония

7. Словения

8. Венгрия

9. Литва

10. Греция

11. Грузия

12. Швеция

13. Франция

14. Латвия

15. Россия

16. Германия

17. Сербия

18. Украина

19. Великобритания

20. Румыния

21. Болгария

22. Турция

23. Армения

24. Молдова

Сегодня, Лента.ру