Екатерина Ющенко передала Сумской детской больнице деньги на медоборудование

Сегодня в Сумах председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда „Украина 3000” Екатерина ЮЩЕНКО посетила Сумскую областную детскую клиническую больницу и приняла участие в конференции медицинских работников, посвященной Международному дню медицинской сестры.

Как передает корреспондент УНИАН, обращаясь к собравшимся, К.ЮЩЕНКО поздравила младший медицинский персонал больницы с профессиональным праздником, а также уделила внимание медицинским программам, которые реализует Международный благотворительный фонд «Украина 3000»: «От больницы к больнице» и «Радость детства - свободные движения», рассказала о проекте «Детская больница будущего».

От имени фонда «Украина 3000» К.ЮЩЕНКО передала главному врачу заведения Аркадию ЛУШПИ сертификат на получение медицинского оборудования для новорожденных на сумму 72 тысячи гривен. Также первая леди Украины подарила Сумской областной детской клинической больнице икону Божьей Матери.

Сумская областная детская клиническая больница является участником программы «От больницы к больнице» Международного благотворительного фонда «Украина 3000».

Заведение создано в 1988 году, в марте 2003 года аккредитовано на высшую категорию. На протяжении последних лет больница занимала призовые места по результатам рейтинговой оценки показателей работы.

В рамках программы «От больницы к больнице» Сумская областная детская клиническая больница получила от Фонда «Украина 3000» комплект кардиологического оборудования, а также системы контроля уровня сахара в крови - глюкометры. Кроме того, два детских хирурга, который работают в больнице, имели возможность пройти стажировку в Европейском хирургическом институте в Гамбурге.