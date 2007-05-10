На Львовщине после прорыва дамбы затоплены 70 жилых домов
21:50, 10 мая 2007Общество
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с.Задеревач стоит на границе областей
Сегодня около 20.00 в селе Задеревач Стрыйского района Львовской области внезапным схождением большой массы воды подтоплена большая площадь, на которой находится 70 жилых домов.
Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-центра Главного управления МЧС во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, который находится на месте события.
“По предыдущим данным, внезапное и стремительное схождение большой массы воды произошло в результате прорыва дамбы на одном из водоемов Ивано-Франковской обл. Село Задеревач граничит с этой областью”, - сказал П.ВАСИЛЕНКО.
По его словам, сейчас оперативно выясняется, нет ли потерпевших среди жителей села.
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