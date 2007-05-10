На Львовщине после прорыва дамбы затоплены 70 жилых домов

Сегодня около 20.00 в селе Задеревач Стрыйского района Львовской области внезапным схождением большой массы воды подтоплена большая площадь, на которой находится 70 жилых домов.

Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-центра Главного управления МЧС во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, который находится на месте события.

“По предыдущим данным, внезапное и стремительное схождение большой массы воды произошло в результате прорыва дамбы на одном из водоемов Ивано-Франковской обл. Село Задеревач граничит с этой областью”, - сказал П.ВАСИЛЕНКО.

По его словам, сейчас оперативно выясняется, нет ли потерпевших среди жителей села.