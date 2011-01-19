Азаров: 100 млрд. грн. инвестиций дадут прибыль уже в следующий бюджет

Привлечение 100 млрд. грн. государственных, частных и кредитных инвестиций на развитие экономики в текущем году дадут прибыль в бюджет в 2012-м году в объеме 30-40 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире «5-го канала».

«На 2011 год мы планирует примерно 100 млрд. выделить всех ресурсов - государственных, частных, кредитных на развитие экономики. Эти 100 миллиардов дадут нам уже в 2012 году 30-40 миллиардов прибавки доходов бюджета», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве заявляли о намерении привлечь на развитие экономики Украины в 2011 году в общей сложности до 100 млрд. грн. инвестиционных средств.