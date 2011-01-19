Что можно производить в Украине из лекарств?
02:42, 19 января 2011Общество
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Премьер-министр дал поручение
Кабинет министров Украины намерен предоставлять помощь отечественным производителям лекарств.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире «5-го канала».
«Я дал поручения, чтобы все, что можно производить у себя из лекарств, чтобы производили», - сказал Н.АЗАРОВ.
По его словам, правительство готово предоставить льготные кредиты тем предприятиям, которые будут производить в Украине лекарства, а также закупать лицензии на производство лекарств в Украине.
В то же время премьер-министр отметил, что в течение 2-3 лет нужно провести импортозамещение в части производства собственных лекарств.
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