Азаров: позиция ультиматума неприемлема

Первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ призывает политические силы отказаться от языка ультиматумов для нахождения компромисса в вопросе досрочных выборов в Верховную Раду. Об этом он заявил сегодня во время встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с представителями рабочей группы по выходу из политического кризиса и проведения досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.АЗАРОВА, "позиция ультиматума - нас нагнуть на любые условия - является неприемлемой”. “Мы готовы работать, готовы находить формулировки”, - сказал он.

По словам Н.АЗАРОВА, с самого начала робота группы происходила нормально, пока “не появилась позиция ультиматума”. “Я теперь понял, почему она появилась. Нас хотят загнать в определенную дату выборов”, - сказал он. При этом, убежден Н.АЗАРОВ все делается для того, чтобы партии коалиции не принимали участия в избирательной кампании. “Вы хотите нас сознательно исключить из избирательной кампании, то давайте честно скажем на всю страну”, - сказал первый вице-премьер.

Он также отметил, что для проведения нормальных досрочных выборов необходимо очень серьезно изменить законодательство. “Я не говорю о Конституции, я говорю о законодательстве”, - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он также призвал Президента Украины В.ЮЩЕНКО сделать все возможно, чтобы язык ультиматумов не применялся при проведении заседаний рабочей группы. “Вы как гарант Конституции не должны допустить, чтобы на рабочей группе ультиматум правил”, - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в условиях нормальной организации работы группа к среде – 16 мая “полностью сможет наработать пакет”.