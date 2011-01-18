В Одессе подняли тарифы на отопление

В Одессе повышены тарифы на отопление жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об это сообщил на сегодняшнем заседании Одесского горисполкома вице-мэр Одессы по вопросам ЖКХ и ТЭК Валерий МАТКОВСКИЙ.

При этом он уточнил, что решение о повышении тарифов за теплоносители принято не в Одесской мэрии, а в Киеве - Национальной комиссией по регулированию электроэнергетики Украины (НКРЭ).

Так, по словам В.МАТКОВСКОГО, жильцы домов, которым поставляет горячую воду и тепло коммунальное предприятие «Одесские теплосети», получат в конце января платежки об уплате за отопление 1 квадратного метра жилья 5,04 грн. - на 61 копейку больше, чем в январе минувшего года. Соответственно, увеличится тарифная ставка за теплоэнергию и в летний период, составлявшая в 2010 году 1,67 грн. за 1 кв. метр.

С учетом подорожания электроэнергии, отметил вице-мэр, возникает вопрос о возможном введении одноставочного тарифа – в отопительный и летний периоды.

Впрочем, «при таком расчете платы за отопление многие горожане не смогут оформить субсидии, - добавил он. - Платить по тарифу 7,08 грн. за отопление 1 кв. метра для некоторых семей будет накладно. В связи с этим городские власти инициируют проведение общественных слушаний, чтобы определиться о возможном введении одноставочного тарифа на теплоэнергию в течение года.