Объявленный в розыск начальник ОБНОН пришел сдаваться сам

Объявленный в розыск начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления МВД Украины в Житомирской области Сергей ДЗЮБЕНКО сдался правоохранителям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Житомирской области Николай ФРАНТОВСКИЙ сообщил сегодня на совместной с начальником УМВД Украины в Житомирской области Юрием ИВАКИНЫМ пресс-конференции.

"5 января этого года объявленный в розыск начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Житомирского УМВД Сергей ДЗЮБЕНКО сам сдался правоохранителям», - сказал прокурор.

При этом Н.ФРАНТОВСКИЙ напомнил, что бывшего руководителя ОБНОН подозревают в совершении нескольких преступлений, среди которых указания подчиненным брать взятки.

Он также пообещал, что уголовное дело против бывшего руководителя ОБНОН будет доведено до суда, и он будет наказан.

"Во время суда журналисты узнают о таких подробностях действий этого горе-руководителя и некоторых подчиненных, что даже тяжело поверить", - отметил прокурор.

В свою очередь, Ю.ИВАКИН добавил, что в начале января этого года С.ДЗЮБЕНКО уволен из правоохранительных органов за дискредитацию милиции.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Житомирской области 15 декабря 2010 года возбудила уголовное дело против двух оперуполномоченных ОБНОН УМВД Украины в Житомирской области, которые требовали от гражданина взятку в сумме 15 тыс. долларов США.

В ходе досудебного следствия было установлено, что также нарушал действующее законодательство начальник ОБНОН УМВД Украины в области, в частности, давал подчиненным указания брать взятки.

На основании установленных фактов против начальника ОБНОН УМВД Украины в области возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Однако обвиняемый на вызов в следственные органы не являлся и не сообщал о своем местонахождении. В связи с такими обстоятельствами 30 декабря 2010 года начальник ОБНОН УМВД Украины в Житомирской области был объявлен в розыск.