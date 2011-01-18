На Крещение Филарет возглавит богослужения в киевских церквях

По случаю праздника Крещения Господнего – Богоявления, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет будет возглавлять ряд богослужений в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Киевской Патриархии.

Сегодня, 18 января, Навечерье Богоявления.

Во Владимирском кафедральном соборе (бульвар Шевченко, 20) в 9.00 – литургия Вечерняя и Божественная по чину святителя Василия Великого. По окончании литургии (около 11.30) – освящение воды. 17.00 – Всенощное бдение.

19 января, Богоявление. Крещение Господне.

Во Владимирском кафедральном соборе состоятся:

7.00 - ранняя Божественная литургия, после которой (около 8.30), – освящение воды.

10.00 - патриаршая Божественная литургия, после которой (около 12.00), – освящение воды.

Позже Патриарх Филарет проведет богослужение в Часовне Крещения Господнего (возле станции метро «Гидропарк»). В 14.00 – большое освящение воды (в часовне и на Днепре).

Начало народных гуляний - в 13.00, завершение освящения и продолжение гуляний и купания в Днепре – около 14.40.

Также сайт Церковь.info приводит расписание богослужений 19 января 2011 г. в некоторых других храмах Киевского Патриархата в г. Киеве:

Михайловский Золотоверхий монастырь:

7.00 – ранняя Божественная литургия, около 8.30 – освящение воды;

10.00 – поздняя Божественная литургия, около 12.00 – освящение воды.

Выдубицкий Михайловский монастырь:

8.00 – ранняя Божественная литургия в Михайловском храме, около 9.30 – освящение воды;

10.00 – архиерейская Божественная литургия в Георгиевском соборе, около 12.00 – освящение воды.

Феодосиевский монастырь (ул. И. Мазепы, 32, рядом с Киево-Печерской лаврой):

7.00 – ранняя Божественная литургия, около 8.30 – освящение воды;

10.00 – поздняя Божественная литургия, около 12.00 – освящение воды.

Покровский храм на Соломенке (ул. Островского 20/1, р-н выше Южного железнодорожного вокзала):

7.00 – Божественная литургия, около 8.30 – освящение воды.

Храм Иконы Божьей Матери «Живоносный Источник» (Казанской иконы Божьей Матери) (Борщаговка, ул. Симиренко, 12):

9.00 – Божественная литургия, около 11.30 – освящение воды.

Храм святителя Николая – Притыска (Подол, ул. Хорива, 5): 9.00 – Божественная литургия, около 11.30 - освящение воды.

Встретить праздник Крещения в атмосфере народных традиций можно в приходах:

Покрова Пресвятой Богородицы на Мамаевой слободе (ул. Г. Донца, 2, район за Национальным авиационным университетом): 9.00 – Божественная литургия; 12.30 – освящение воды в озере Красавица, иорданские купания и гуляния.

Архистратига Божьего Михаила в Пирогово (ул. Соловьиная, 55, Музей народной архитектуры и быта): 10.00 – Божественная литургия, около 12.00 – освящение воды.

От прихода свт. Николая Притыска – Комплекс «Червона калина», парк Дружбы народов, р-н Московского моста: 12.00 – освящение воды в Днепре.