Муниципальное ИА заменит городскую газету в Черкассах

В Черкассах создано новое коммунальное предприятие "Муниципальное информационное агентство "Черкассы".

В его состав вошли городская газета «Місто», журнал «Живи в Черкассах!», информационный портал Черкасского горсовета, а в перспективе - Интернет-телеканал.

Как сообщили корреспонденту УНИАН мэр Черкасс Сергей ОДАРЫЧ, главная функция муниципального информагентства - информировать жителей города о деятельности власти.

Коммунальное информационное агентство создано путем реорганизации газеты Черкасского горсовета "Місто", так как городские власти отказалась от прежней формы газеты "Місто". Теперь газета будет выходить в виде бюллетеня и разъяснять жителям города новые документы горсовета, будет трибуной власти и освещать взгляд на развитие города депутатов и депутатских фракций.

Директором КП "Муниципальное информационное агентство "Черкассы" стала редактор журнала "Живи в Черкассах!" Елена ПЕТРОВА.