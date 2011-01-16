В наркотики добавляли бензин, фосфор и "Мистер Мускул"

Преступную организованную группу, которая изготовляла и сбывала наркотическое средство "первитин", разоблачили работники УБОП УМВД Украины в Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, в состав группы входило девять человек: шесть мужчин и три женщины. Оперативники установили, что злоумышленники с осени 2010 года по месту жительства в городе Золотоноша организовали две нарколаборатории по изготовлению психотропных веществ и два наркопритона для их употребления.

Оказалось, что наркобизнесмены использовали лекарственные средства, ограниченные к обороту: «Т-федрин», «Трайфед», «Зестра», «Актифед». Они закупали их в аптеках г. Золотоноша и г. Черкассы по поддельным рецептам. А затем путем химических реакций изготовляли "первитин". В состав наркотика, кроме вышеупомянутых лекарств, наркоторговцы добавляли бензин, красный фосфор и моющее средство «Мистер Мускул». Изготовленное вещество потребляли сами и сбывали среди наркозависимых жителей области. Правоохранительные органы разработали специальную операцию и задержали злоумышленников «на горячем».

Работники УБОП некоторое время наблюдали и документировали противоправную деятельность торговцев наркотиками. Затем были проведены оперативные закупки, во время которых изъяли 20 мл психотропного вещества и задокументировали 15 фактов сбыта "первитина".

В ходе проведения обысков по месту жительства участников группировки работниками милиции было изъято оборудование для изготовления психотропного вещества, прекурсоры, лекарственные средства, 10 мл психотропного вещества и деньги, полученные от незаконного оборота наркотических средств.

По данным фактам следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 307 ч. 2 (9 эпизодов), ст. 317 ч. 2 Уголовного кодекса Украины. Наложен арест на имущество преступников на сумму около 300 тыс. грн.