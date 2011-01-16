МВД будет больше общаться с журналистами по телефону

В Министерстве внутренних дел Украины обещают "уже сейчас" применять новый ускоренный подход к обработке запросов СМИ о деятельности органов внутренних дел в соответствии с недавно принятым парламентом законом о доступе к публичной информации.

Как сообщили УНИАН в Департамент связей с общественностью МВД Украины, в соответствии с новыми нормами предусмотрено предоставление информации по журналистским запросам на протяжении пяти рабочих дней (сейчас для этого предусмотрены 30 дней). "Несмотря на то, что эти нормы начнут действовать через три месяца, ДСО МВД Украины уже сейчас решил организовать работу с журналистскими запросами в соответствии с новыми нормами", - заверили в ДСО, отметив при этом, что Департамент "старается максимально способствовать получению журналистами информации, необходимой для подготовки материалов о деятельности органов внутренних дел".

В то же время МВД обращает внимание представителей СМИ на правильность оформления журналистского запроса. В частности, в этом документе должны быть указаны фамилия, имя и отчество вопрошателя, четко изложен вопрос, должны быть обязательно указаны данные контактного лица, его телефоны (а также, по возможности, электронный адрес). "Информационный запрос, оформленный должным образом (на бланке СМИ, с регистрационным номером, подписями), для ускорения получения ответа можно посылать на факс Департамента связей с общественностью по номеру (044) 254-96-34 (работает в автоматическом режиме). Убедиться в получении запроса, а также узнать фамилию сотрудника ДСО, который в дальнейшем будет работать над сбором соответствующей информации из других подразделов МВД, можно в канцелярии Департамента по телефону (044) 256-16-22", - отметили в ДСО.

Кроме того, в Департаменте подчеркнули, что в ближайших планах - организация непосредственного общения представителей СМИ со специалистами подразделов МВД для ускорения предоставления информации, которая не нуждается в длительном времени для подготовки и обобщения. "В частности, считаем необходимым увеличить процент информационных запросов, по которым ответы представляются по телефону", - отметили в ДСО МВД Украины.