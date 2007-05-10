С понедельника в Украине будет жара

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, в восточных областях и на севере Левобережья 3-8° тепла; днем 18-23°, на юге страны и Прикарпатье до 26°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

12-13 мая - кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град, только в южной части, а 12 мая в восточных, 13 мая в западных и северных областях без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, при грозах местами шквалистое усиление 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, в западных, а 13 мая и в северных областях 7-12°; днем 19-24°, в южной части, а 12 мая и в восточных и центральных областях 22-27° (на побережье морей местами 17-20°).

14-15 мая - без осадков. Температура ночью 9-15°; днем 22-28°, в западных областях до 30°.

В Киеве и области в пятницу местами ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 8-10°, днем 20-22°; по области ночью 7-12°, днем 18-23°.

12-13 мая - переменная облачность, кратковременные дожди (ночью 12 мая небольшие), только днем 13 мая без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем 12 мая при грозах местами шквалистое усиление 15-20 м/с. Температура ночью 12 мая 10-15°, 13 мая 7-12°, днем 19-24°.

14-15 мая - без осадков. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°.