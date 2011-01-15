Тигипко: нам удалось искоренить до 90% коррупционных схем

Принятый 14 января Верховной Радой Закон «О регулировании градостроительной деятельности» будет стимулировать восстановление строительной отрасли и будет способствовать удешевлению жилья.

Так вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО прокомментировал принятие этого закона, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

В пресс-службе отметили, что документ был разработан правительственной рабочей группой во главе с С.ТИГИПКО совместно с Украинской строительной ассоциацией и представлен на рассмотрение парламента 2 декабря 2010 года.

«Принятие этого закона означает, что уже в ближайшее время, после его подписания Президентом, строительная отрасль Украины получит мощный стимул для развития. Ведь этим законом количество разрешительных процедур в строительстве уменьшается с 93 до 23 (из которых инвестор делает лишь девять), а срок получения всех необходимых решений для начала строительных работ сократится с полутора лет до двух-трех месяцев. Кроме того, зонирование территории позволит избежать лишних вопросов о стратегических планах развития городов и других населенных пунктов: застройка будет прозрачной и комплексной», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Он также отметил, что новый закон, которого так долго ждал рынок, начнет революционные изменения в строительной отрасли, результаты которых почувствуют миллионы украинцев. По мнению вице-премьера, с учетом быстрого темпа внедрения реформ в строительной отрасли, эффекта от принятого парламентом закона можно ожидать уже до конца текущего года.

«Нам удалось искоренить до 90% коррупционных схем, которые были заложены в процессе подготовки к строительству и потом ложились тяжелым грузом на стоимость квартир. Около трети себестоимости жилья сегодня составляют взятки. Мы ликвидировали большинство возможных пробелов, и поэтому можем ожидать, что новое жилье станет, по меньшей мере, на треть доступнее для наших граждан», - отметил чиновник.

Кроме того, по убеждению С.ТИГИПКО, особенно сильный импульс уже в этом году почувствуют и смежные со строительством отрасли – производители стройматериалов, мебели, металлургии. Также ожидается повышение спроса на строительные специальности на рынке труда.