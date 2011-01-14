Украинцы стали меньше покупать полуфабрикатов и налегают на сало

В 2010 году общее количество товаров в покупательской корзине украинцев уменьшилось, зато она стала более здоровой. Об этом COMMENTS.UAрассказали производители и ретейлеры.

Так, по оценкам группы компаний Fozzy, в течение всего 2010 года большинство покупателей по-прежнему продолжали внимательно следить за расходами на питание. Общее количество товаров в корзине уменьшилось - люди стали тщательнее относиться к приобретаемым продуктам. «Мы зафиксировали сокращение объема разовой покупки при одновременном увеличении частоты визитов. Это означает, что даже потребители с невысоким уровнем дохода предпочитают приобретать сегодня меньшее количество товара, но более высокого качества. В то же время количество денег, которые граждане тратили на еду, осталось прежним либо незначительно выросло», - отмечает вице-президент по маркетингу Fozzy Group Михаил ДУДНИК.

Другой момент, в 2010 году продовольственная корзинка украинцев стала более здоровой, доля товаров быстрого приготовления и полуфабрикатов в ней существенно сократилась. Начальник отдела маркетинга ОАО «Мироновский хлебопродукт» Валерия ОЧЕРЕТНАЯ приводит пример: в прошлом году из 40 новинок предприятия в категории мясоколбасных изделий 38% пришлось на продукцию экономичного сегмента, 45% — на среднеценовой и лишь 17% — на ценовой сегмент выше среднего и премиальный. В межпродуктовых категориях дешевая рыба — до 22 грн./кг (сельдь, мойва, килька) — составила конкуренцию куриным окорочкам и продуктам из заменителей мяса, увеличившись в объеме потребления на 16%.

Хотя есть несколько продуктовых категорий, от которых украинцы не способны отказаться. Например, очень неплохо чувствует себя сало. По информации GfK Ukraine, только в первом полугодии 2010 года этого продукта было съедено на 14% больше, чем за аналогичный период 2009-го. Динамику роста потребления компания зафиксировала также в таких категориях, как макаронные изделия, овощи и квас.

Подхватившие тренд «здорового образа жизни» (или псевдоздорового) производители сумели извлечь из этого выгоду. Так, относительно новые для рынка Украины категории — холодный чай и энергетики — на протяжении 2010 года показали рост на 12,3 и 21% соответственно. И это притом что к продуктам первой необходимости (как, в общем-то, и здоровому образу жизни) они никак не относятся. Зато пострадали соки. «В прошлом году их потребление составило чуть более 13 л, хотя в 2008 г. оно было на уровне 17 л в год», — отмечает директор по маркетингу компании «Сандора» Елена СТОЯНОВА.

Улучшившаяся экономическая ситуация вернула в рацион украинцев и другие не самые полезные продукты. По словам руководителя отдела исследования вкусов потребителей компании «Крафт Фудз Украина» Антонины ЖУРАВЛЁВОЙ, кризис наиболее негативно отобразился на так называемых импульсных группах товаров, таких как кофе «3 в 1», жевательная резинка, шоколадные батончики. Падение объемов по данным категориям оказалось на уровне 10–15%, по сравнению с 2008 годом. «Но сейчас ситуация изменилась. Если в первой половине 2010 года мы еще наблюдали падение, то с осени начался прирост объемов продаж», - рассказывает эксперт.