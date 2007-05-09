Ветераны выпили с Ющенко боевые сто грамм (фоторепортаж)

Сегодня в Киеве прошли праздничные мероприятия по случаю 62-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в столичном парке Вечной Славы. В церемонии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, правительственные чиновники, общественные деятели.

Присутствующие почтили память погибших в войне минутой молчания.

В 10.00 начался марш ветеранов на Крещатике. Колонны участников прошли от Центрального универмага до Майдана Независимости.

В колонне с ветеранами шли Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО, временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, Генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН.

В колонне была и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Празднование продолжилось на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Президент Украины поздравил ветеранов с 62 годовщиной Победы во Второй мировой войне и пообещал, что государство и в дальнейшем будет заботиться о них.

После митинга ветеранов ждал праздничный обед – солдатская каша из полевых кухонь и "фронтовые 100 грамм".

Фото Михаила Маркива POOL / УНИАН