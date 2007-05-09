Задержаны подозреваемые в аварии Столичного экспресса

Задержаны и допрошены лица, которых подозревают в совершении действий, которые привели к аварии скоростного поезда "Столичный Экспресс" Днепропетровск-Киев. Об этом в эфире "5 канала" заявил руководитель главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Украины Валерий Гелетей. Он отметил: "... Действительно, задержаны подозреваемые, которые дали показания. Их допросили и они объяснили, что именно случилось. Поэтому мы сегодня можем говорить только по факту этого события, которое имело место и то, что эти люди действительно были причастны." Господин Гелетей сообщил, что подозреваемые работают на станции, вблизи которой произошла авария и имеют прямую причастность к работе на железной дороге. Сейчас причины этого происшествия расследуются уже в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, 2 мая вечером в Кагарлыкском районе Киевской области во время прохождения пассажирского поезда №168 "Столичный экспресс" сошли с рельсов 1 локомотив и 5 вагонов, из которых 4 пассажирские. Кроме того, были повреждены стрелочный перевод и 200 м колеи. Из 510 пассажиров были госпитализированы четверо.