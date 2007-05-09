Украина отмечает День Победы

Украина отмечает 62 годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

В этот день состоится ряд мероприятий, посвященных Великой Победе.

В 10.00 Президент вместе с ветеранами примет участие в торжественном шествии по Крещатику. С 10.00 до 12.00 на Крещатике состоится торжественное прохождение ветеранов войны, военнослужащих столичного гарнизона и воспитанников Военного лицея им. Ивана Богуна. Подразделение знаменосцев пронесет штандарты 1-го, 2-го, 3-го, 4-го Украинского фронтов и штандарт “ Украинского партизанского фронта ”, а также боевые знамена частей, которые принимали участие в боях за Киев и освобождение Украины.

На 11.50 запланировано участие В.ЮЩЕНКО в торжествах на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

С 12.00 до 16.00 на территории Мемориального комплекса “ Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941–1945 г. ” состоится торжественный митинг “ Тех лет не умолкнет слава ”, зажжение Огня Славы и угощение солдатской кашей.

Также в 14.20 Президент намерен посетить ветеранов войны в украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны (с. Цыбли, Переяслав-Хмельницкого района Киевской области).

Завершится празднование Дня Победы в столице Украины в 21 час торжественным 20-залповым праздничным фейерверком с 6 огневых позиций.