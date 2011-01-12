Киевская милиция обыскала квартиру журналистки

Сегодня, 12 января, утром киевская милиция провела обыск в квартире журналистки Елены БИЛОЗЕРСКОЙ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

Обыск проводился, по словам правоохранителей, в рамках уголовного дела относительно деятельности ВО «Тризуб».

Как отметил адвокат журналистки Сидор КИЗИН, у нее «была изъята вся оргтехника, фото-, видео-, аудиоаппаратура, мобильные телефоны. Следователь отметил, что он не собирается отдавать технику, она будет отправлена в милицию, где с ней «будут разбираться». Такие действия милиции противоречат закону о государственной защите СМИ, согласно которому изымать технику, используемую журналистом для выполнения своих профессиональных обязанностей, запрещено. Мы готовим жалобу на действия следователя».

ВО «Свобода» считает обыск и изъятие техники у Е.БИЛОЗЕРСКОЙ признаком дальнейших политических репрессий, целенаправленным наступлением на свободу слова и права украинцев.

«Свобода» призывает в пятницу, 14 января, всех патриотически настроенных украинцев, оппозиционные силы выйти на пикетирование МВД и Администрации Президента с требованием прекратить политические репрессии.

Возле здания Министерства внутренних дел Украины (ул. Академика Богомольца, 10) акция начнется в 12.00. Возле Администрации Президента – в 13.00.