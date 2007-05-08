Ведущая ”Аншлага” Регина Дубовицкая находится в реанимации
16:28, 08 мая 2007Общество
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ДТП произошло в Черногории
|Регина Дубовицкая
Как сообщает КП, Дубовицкой сразу же стали помогать друзья-аншлаговцы.
Как рассказал изданию известный юморист Владимир Винокур, "Регина неважно себя чувствует. Я сделал все возможное для ее госпитализации в Москву". Как отметил, Винокур, Регина Игоревна сильно повредила ногу. "Похоже, у нее перелом шейки бедра", - отметил он.
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