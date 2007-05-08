Ведущая ”Аншлага” Регина Дубовицкая находится в реанимации

Ведущая телепередачи "Аншлаг" Регина Дубовицкая в минувшую субботу попала в аварию на одной из автотрасс Черногории. А накануне телеведущую доставили на самолете в столичный аэропорт "Домодедово", а оттуда в один из московских военных госпиталей. Пострадавшую отправили в реанимацию.

Как сообщает КП, Дубовицкой сразу же стали помогать друзья-аншлаговцы.

Как рассказал изданию известный юморист Владимир Винокур, "Регина неважно себя чувствует. Я сделал все возможное для ее госпитализации в Москву". Как отметил, Винокур, Регина Игоревна сильно повредила ногу. "Похоже, у нее перелом шейки бедра", - отметил он.

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