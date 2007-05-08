ЕС требует от Украины свободного доступа к трубе

Европейский Союз хочет, чтобы Украина в рамках вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) пообещала обеспечить свободный доступ к транзиту энергоресурсов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН Посол Украины при ЕС Роман ШПЕК, этот вопрос был затронут в рамках заседания Рабочей группы ВТО по Украине.

«Мы обеспечиваем свободный транзит, мы подписали Европейскую Энергетическую хартию, но мы не хотим, чтобы с Украиной одной обсуждали такие вопросы при вступлении в ВТО», - сказал он. По словам Р.ШПЕКА, Украина не видит оснований для такого отношения к себе со стороны ЕС, поскольку никогда не нарушала обязательства по транзиту.

Кроме того, Р.ШПЕК отметил, что Украина, хоть и не выступает против содержания предложения ЕС, однако не понимает, почему вопрос обеспечения свободного транзита энергоресурсов в рамках переговоров, касающихся вступления в ВТО выдвигается только к Украине.

«Мы не хотим быть единственной страной - членом ВТО, которая приняла такое условие. Давайте, пусть все под этим подпишутся”, - сказал Р.ШПЕК.

“ЕС поставил этот вопрос в рамках завершения работы Рабочей группы. А мы сказали, что нет, давайте вынесем на более широкий круг обсуждения. Мы поддерживаем, но не хотим, чтобы к Украине было какое-то особенное, специфическое отношение», - добавил он.

Как стало известно УНИАН от источника, приближенного к переговорам, речь идет, в частности, о переговорах об имплементации статьи 5 Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), которой предусмотрен механизм свободного транзита товаров. Еврокомиссия, в частности, настаивает на применении этой статьи и к транзиту нефти и газа по территории Украины.