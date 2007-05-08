Погода на 9 мая

9 мая в Украине ожидаются дожди, местами грозы, слабый град, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер будет западным, 7-12 м/с, в Карпатах, южных, восточных и центральных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18°, на востоке и юге страны местами 20-25°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

10-11 мая - переменная облачность. Без осадков, только 10 мая ночью в Крыму, Приазовье, восточных и местами северных областях, а днем в западной части кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°; днем 10 мая 14-19°, в южной части 17-22°, 11 мая 18-23°, на юге до 26°.

12-13 мая - в западных, местами в северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 7-13°; днем в южной половине страны 22-28°, на остальной территории 17-23° (12 мая в западных областях 13-18°).

В Киеве и области завтра ночью без существенных осадков, днем временами дождь, местами гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью около 10° тепла, днем 15-17°; по области ночью 7-12° тепла, днем 13-18°.

10-11 мая - переменная облачность. Преимущественно без осадков, только ночью 10 мая местами кратковременные дожди. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°; днем 10 мая 14-19°, 11 мая 18-23°.

12-13 мая - местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 8-13°, днем 18-23°.