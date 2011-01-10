Фундаментальную историю Закарпатья издали на двух языках

Впервые в истории Закарпатья издано фундаментальное двуязычное издание об истории, политике и культуре региона.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник пресс-службы Ужгородского национального университета Виктор ПЕТРЕЦКИЙ.

По его словам, украинские и венгерские ученые совместно издали уникальный на сегодня труд «Закарпатье 1919 - 2009 годы: история, политика, культура». Это крупноформатное издание на украинском и венгерском языках на 720 страницах в двух томах.

Учебное пособие вышло в свет при содействии Благотворительного фонда «Развитие венгроязычного образования Закарпатья» (Украина), Института этнонациональных исследований Венгерской академии наук, Министерства образования и культуры Венгрии, Научно-исследовательского института политической регионалистики Ужгородского национального университета, Фонда «Родной край» (Венгрия), уроженца края Шандора ВАЙСА. Издание пригодится всем, кто интересуется страницами истории и изучает Закарпатье, отметил В.ПЕТРЕЦКИЙ.

Авторский коллектив научного труда – это 26 исследователей из Ужгорода, Берегово, Киева и Будапешта. Среди них известные в Закарпатье и за его границами исследователи Владимир ЗАДОРОЖНЫЙ, Федор ШАНДОР, Михаил ЗАН и другие.

Авторы издания попытались системно осветить взаимосвязанные проблемы исторического развития Закарпатья с 1919 до 2009 года. «Последняя хронологическая черта совпала с политическими изменениями накануне избирательных процессов в Украине и Венгрии. Для детального ознакомления авторы подают интересные материалы историко-политической, социально-экономической, культурно-образовательной, духовной жизни закарпатцев. Авторы акцентируют внимание, в частности, на взаимном историческом наследии украинского и венгерского местного населения края, а также на ключевых элементах их современного сосуществования», - прокомментировал один из составителей издания Ф.ШАНДОР.