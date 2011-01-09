В Ивано-Франковске начинается фестиваль «Коляда на Майзлях»

Сегодня в Ивано-Франковске начинается рождественский фестиваль «Коляда на Майзлях».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после Богослужения сообщил настоятель Монастыря отцов Василиан ЙОСАФАТ.

По его словам, с 9 до 23 января в Ивано-Франковске в храме Царя Христа состоится Второй рождественский фестиваль «коляда на Майзлях». Фестиваль начнется выступлениями коллективов прихода. А с 10-15 января состоятся сольные выступления детских и однородных хоров, ансамблей. Заключительный гала-концерт этих коллективов состоится в воскресенье, 16 января.

С 17 до 22 января (кроме Вечера Богоявления, 18 января) на фестивале можно будет услышать сольные выступления смешанных хоровых коллективов и вертепов.

Заключительный гала-концерт фестиваля состоится в воскресенье, 23 января, с участием Национального гуцульського ансамбля песни и танца «Гуцулия».

Рождественский фестиваль «Коляда на Майзлях» ставит своей целью возрождение многогранного духовного наследия края во время празднования Рождества Христова, воссоздание, сохранение и распространение колядок, щедровок и с целью развития духовного вокально-хорового искусства.

По словам отца ЙОСАФАТА, в фестивале примут участие 47 коллективов из Ивано-Франковской и Львовской областей. Свое искусство продемонстрируют как любительские, так и профессиональные коллективы, прославляя рождение Христа. В частности, коллективы прихода Царя Христа Монастыря отцов Василиан «Надежда», детский хор «Божьи ангелята», ансамбль «Аве Мария». «Осанна», «Cantemus», вокально-инструментальный квинтет «Доля», Мужской хор церкви Рождества Богородицы (Львов), муниципальный камерный мужской хор «Каменяр» (г.Стрый), мужская хоровая капелла «Червона калина», Ансамбль скрипачей и камерный оркестр Ивано-Франковского музучилища и другие.