Налоговики закрыли 3 виртуальных казино

В Сумской области сотрудники налоговой службы закрыли три игорных заведения, которые пытались нелегально заработать на игроманах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА в Сумской области, соответствующую услугу желающим поиграть на деньги предлагали организаторы азартных развлечений в интернет-кафе райцентров Ромны и Шостка.

После получения оперативной информации о незаконной деятельности учреждений, налоговой милицией, совместно с межрайонной прокуратурой, в рамках операции «Игорный бизнес» были проведены проверочные мероприятия, в результате которых указанные факты подтвердились, отмечается в сообщении.

Оперативники установили, что два интернет-кафе, которые находятся в центре Шостки, работают как игорные заведения. Игра происходила на компьютере, в виртуальном пространстве. Клиенты же рассчитывались за оказанную услугу наличными и получали денежные выигрыши.

При осмотре места правонарушения в помещении интернет-клуба «Мегабет» (г. Ромны) налоговики установили факт проведения в нем азартных игр с использованием игровых автоматов и компьютеров.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято компьютерное оборудование - 30 системных блоков и мониторов, 15 игровых автоматов и свыше 4 тысяч гривен наличных, которые находились в кассе. Общая стоимость изъятого оборудования составила свыше 240 тыс. грн.

Материалы проверки переданы в подразделения МВД для принятия процессуального решения. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению владельцев изъятого оборудования.